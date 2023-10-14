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14 октября, 21:30

Политика

В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших при эскалации конфликта

В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших при эскалации конфликта

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В Тель-Авиве местные жители почтили память погибших из-за обострения палестино-израильского конфликта. В центре города люди зажигают сотни свечей и оставляют записки со словами соболезнования.

По последним данным, жертвами конфликта стали более полутора тысяч израильтян, а еще около четырех тысяч ранены. С палестинской стороны погибли более двух тысяч человек, ранены около 9 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежомвидеоКсения Чепенко
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