В Тель-Авиве зажгли свечи в память о погибших при эскалации конфликта

В Тель-Авиве местные жители почтили память погибших из-за обострения палестино-израильского конфликта. В центре города люди зажигают сотни свечей и оставляют записки со словами соболезнования.

По последним данным, жертвами конфликта стали более полутора тысяч израильтян, а еще около четырех тысяч ранены. С палестинской стороны погибли более двух тысяч человек, ранены около 9 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.