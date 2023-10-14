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14 октября, 12:45

Политика

Военные эксперты оценили действия ВС РФ под Авдеевкой

Военные эксперты оценили действия ВС РФ под Авдеевкой

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Российские военные перешли к активным действиям под Авдеевкой. Известно, что идет охват города с севера и юга. По заявлениям Министерства обороны РФ, в ближайшие дни российская армия приступит к активной фазе наступления.

Эксперты объяснили, почему этот населенный пункт считают одним из ключевых узлов первой линии обороны. Авдеевка – город, который находится вблизи Донецка. Бои в этом районе не стихают последние несколько лет. На данный момент ВСУ используют его как точку, с которой обстреливают Донецк и Горловку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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