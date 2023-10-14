Российские истребители Су-34 нанесли пять авиаударов по ВСУ на купянском направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять авиаударов по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на купянском направлении. Экипажи уничтожили десятки единиц техники украинских военных.

Известно, что российские военные перешли к активным действиям под Авдеевкой. Подробнее о том, почему этот населенный пункт считают одним из ключевых узлов первой линии обороны, – в эфире телеканала Москва 24.