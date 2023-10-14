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14 октября, 09:15

Политика

Российские истребители Су-34 нанесли пять авиаударов по ВСУ на купянском направлении

Российские истребители Су-34 нанесли пять авиаударов по ВСУ на купянском направлении

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ВС РФ нанесли удары по местам дислокации двух бригад ВСУ на купянском направлении

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли пять авиаударов по командно-наблюдательным пунктам ВСУ на купянском направлении. Экипажи уничтожили десятки единиц техники украинских военных.

Известно, что российские военные перешли к активным действиям под Авдеевкой. Подробнее о том, почему этот населенный пункт считают одним из ключевых узлов первой линии обороны, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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