Новости часа: РФ и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ и США обменялись данными о количествах стратегических наступательных вооружений. В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

РФ будет одновременно расширять нефтепроводы в порты Приморска, Усть-Луга, Новороссийска. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Автодор" открыл движение по новому участку трассы М-12 во Владимирской области. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.