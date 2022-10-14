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18:15

Политика

Новости часа: РФ и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

Новости часа: РФ и США обменялись данными о количествах стратегических вооружений

Частичная мобилизация закончится в России через две недели – Путин

Новости часа: Путин выступил на пресс-конференции в Астане 14 октября

Путин оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ

Путин заявил, что поддержка Киевом нацистов не имеет отношения к украинской культуре

Новости часа: МО РФ сообщило о поражении пунктов военного управления на Украине

ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики в двух областях Украины

Новости часа: РФ готова помогать в восстановлении энергосистемы Центральной Азии – Путин

Политолог прокомментировала решение Лукашенко ввести режим террористической опасности

Новости часа: Клишас заявил об отсутствии законных ограничений для подлежащих мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ и США обменялись данными о количествах стратегических наступательных вооружений. В МИД России указали на несоответствия в американских данных по учету вооружения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.

РФ будет одновременно расширять нефтепроводы в порты Приморска, Усть-Луга, Новороссийска. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Автодор" открыл движение по новому участку трассы М-12 во Владимирской области. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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