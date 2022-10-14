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Политика

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности

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В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на саммите СНГ. Это связано с обострением ситуации на границе, почеркнул лидер Белоруссии.

Кроме того, он заявил, что стремление Украины попасть в НАТО не вызывает беспокойства у Белоруссии. Лукашенко отметил, что Киев вправе выдавать желаемое за действительное, однако Минск никак это не воспринимает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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