В Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на саммите СНГ. Это связано с обострением ситуации на границе, почеркнул лидер Белоруссии.

Кроме того, он заявил, что стремление Украины попасть в НАТО не вызывает беспокойства у Белоруссии. Лукашенко отметил, что Киев вправе выдавать желаемое за действительное, однако Минск никак это не воспринимает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.