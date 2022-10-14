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Украинские войска выпустили по Донецку и Александровке 11 боевых снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Александровке 11 боевых снарядов

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В ДНР сообщили, что утром 14 октября по Донецку и Александровке украинские войска выпустили 11 снарядов. Однако российские военные продолжают операцию по защите Донбасса.

На этих кадрах – изображение, снятое с дрона. На нем видно, как он подлетает к внедорожнику. Затем показывают район цели, снятый с другого беспилотника, где тот же автомобиль видно сверху. В этот момент сбоку подлетает дрон-камикадзе и взрывает машину.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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