07:45Политика
Госдепартамент США сообщил о гибели американского наемника на Украине
Еще один американский наемник погиб на Украине. Им оказался Дейн Патридж из штата Айдахо, он бывший морской пехотинец. Местные телеканалы сообщили, что 34-летний мужчина скончался на этой неделе от ранений, полученных во время боев под Северодонецком.
Гибель американца, сообщает CNN, подтвердили в госдепартаменте США. По информации телеканала, Патридж три года служил пехотинцем в Ираке, у него осталось пятеро детей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.