Госдепартамент США сообщил о гибели американского наемника на Украине

Еще один американский наемник погиб на Украине. Им оказался Дейн Патридж из штата Айдахо, он бывший морской пехотинец. Местные телеканалы сообщили, что 34-летний мужчина скончался на этой неделе от ранений, полученных во время боев под Северодонецком.

Гибель американца, сообщает CNN, подтвердили в госдепартаменте США. По информации телеканала, Патридж три года служил пехотинцем в Ираке, у него осталось пятеро детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.