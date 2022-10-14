Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях на Украине

Украинские подразделения пытались прорвать оборону на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Везде союзные войска РФ успешно отбили атаки. Потери противника составили более 200 погибших, десятки единиц бронетанковой и другой военной техники.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинских войск, уничтожено пять складов боеприпасов.

В Днепропетровской и Полтавской областях сбиты самолёты Миг-29 и Су-27 воздушных сил Украины.

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