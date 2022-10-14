Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях на Украине

Союзные войска РФ отбили атаки ВСУ на трех направлениях на Украине

Песков сообщил, что РФ не ожидает переговоров с Западом в ближайшее время

Воздушная тревога объявлена снова в Киеве и нескольких регионах Украины – СМИ

Воздушная тревога вновь объявлена в Одесской и Николаевской области – СМИ

Новости часа: Песков сообщил, что газовый хаб будет совместно прорабатываться РФ и Турцией

Путин и Эрдоган поручили проработать создание газового хаба в Турции – Песков

Новости часа: МО РФ сообщило о возвращении из плена 20 российских военных

Новости часа: глава СК поручил завести уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Военный объект во Львовской области поврежден ракетными ударами – СМИ

Новости часа: Песков прокомментировал положение ЕС после терактов на "Северных потоках"

Украинские подразделения пытались прорвать оборону на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Везде союзные войска РФ успешно отбили атаки. Потери противника составили более 200 погибших, десятки единиц бронетанковой и другой военной техники.

Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления украинских войск, уничтожено пять складов боеприпасов.
В Днепропетровской и Полтавской областях сбиты самолёты Миг-29 и Су-27 воздушных сил Украины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикабезопасностьвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика