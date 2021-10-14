Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием

Перед задержанием Михаил Саакашвили успел съесть всего один хинкали. Экс-президент Грузии признался, что незадолго до ареста заказал в ресторане национальное блюдо, но съесть успел всего одну штуку. Об этом сообщают грузинские СМИ.

По словам Саакашвили, когда он публиковал в соцсетях первое видео из Батуми, он был уверен, что долго на свободе не останется.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме Рустави. В Грузии его обвиняют по нескольким уголовным делам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.