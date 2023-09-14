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14 сентября, 17:45

Политика

ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки

ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки

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По данным Минобороны, российские военные отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, три на запорожском, по одной на краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. В итоге противник за сутки потерял более 800 военных, а также лишился вертолета МИ-8, 53 беспилотников, танков, артиллеристских систем М777 производства США, британской гаубицы и другой техники.

Кроме того, поражены два пункта управления украинской армии в районах Серебрянки и Красного Лимана, а также склады с боеприпасами. Еще уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. А средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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