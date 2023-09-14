ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки

По данным Минобороны, российские военные отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении, три на запорожском, по одной на краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. В итоге противник за сутки потерял более 800 военных, а также лишился вертолета МИ-8, 53 беспилотников, танков, артиллеристских систем М777 производства США, британской гаубицы и другой техники.

Кроме того, поражены два пункта управления украинской армии в районах Серебрянки и Красного Лимана, а также склады с боеприпасами. Еще уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. А средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.