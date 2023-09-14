В Италии заявили, что не планируют соблюдать регламент ЕК по отношению к россиянам

В Италии не собираются соблюдать регламент Еврокомиссии, который фактически позволяет отбирать имущество у российских граждан. Об этом в интервью журналистам сказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей Витторио Торрембини.

Испания также выступила с лояльным заявлением. Там сказали, что не намерены конфисковывать личные вещи у россиян, прилетающих в страну через другие государства. Это значит, что пассажирам по-прежнему разрешено провозить в багаже телефоны, косметику, фотокамеры и другие предметы, попавшие в черный список Еврокомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.