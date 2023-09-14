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14 сентября, 22:15

Политика

Военные эксперты объяснили стратегическую важность Купянска для ВС РФ

Военные эксперты объяснили стратегическую важность Купянска для ВС РФ

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ВСУ перебрасывает военную технику и штурмовые подразделения под Купянск. По данным российской разведки, в район пригнали танковые мостоукладчики и установки дистанционного разминирования.

Киевский режим предпринимает очередные попытки занять город. Почему он стал стратегически важной точкой на карте СВО и какие методы используют российские бойцы, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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