Военные эксперты объяснили стратегическую важность Купянска для ВС РФ

ВСУ перебрасывает военную технику и штурмовые подразделения под Купянск. По данным российской разведки, в район пригнали танковые мостоукладчики и установки дистанционного разминирования.

Киевский режим предпринимает очередные попытки занять город. Почему он стал стратегически важной точкой на карте СВО и какие методы используют российские бойцы, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.