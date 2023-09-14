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14 сентября, 07:15

Политика

Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила оппозицию в "охоте на ведьм" из-за бизнеса мужа с РФ

Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила оппозицию в "охоте на ведьм" из-за бизнеса мужа с РФ

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Западные СМИ обсуждают скандал с эстонским премьером Каей Каллас. Она одной из первых заявила о необходимости жестких санкций по отношению к России, при этом у ее мужа обнаружился бизнес с российскими партнерами.

От Каллас потребовали немедленно уйти в отставку. Но она сообщила, что от поста отказываться не намерена. Журналистам Guardian Каллас заявила, что давление, которое она испытывает, является "охотой на ведьм" и "препятствованием прогрессивной повестки" со стороны оппозиции, которая намерена сместить ее с должности. Что касается деятельности мужа, то Каллас заявила, что ответственности за это не несет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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