Премьер Эстонии Кая Каллас обвинила оппозицию в "охоте на ведьм" из-за бизнеса мужа с РФ

Западные СМИ обсуждают скандал с эстонским премьером Каей Каллас. Она одной из первых заявила о необходимости жестких санкций по отношению к России, при этом у ее мужа обнаружился бизнес с российскими партнерами.

От Каллас потребовали немедленно уйти в отставку. Но она сообщила, что от поста отказываться не намерена. Журналистам Guardian Каллас заявила, что давление, которое она испытывает, является "охотой на ведьм" и "препятствованием прогрессивной повестки" со стороны оппозиции, которая намерена сместить ее с должности. Что касается деятельности мужа, то Каллас заявила, что ответственности за это не несет.

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