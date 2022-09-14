Новости последнего часа: США не выдали визы большей части делегации РФ на Генассамблею

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию Генассамблеи ООН. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Парламент Польши принял резолюцию с требованием военных репараций в размере 1,3 триллиона долларов от Германии.

Почти 90 переездов через железнодорожные пути отремонтировано в Подмосковье с начала года.

