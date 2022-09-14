В Запорожской области пресечена попытка ВСУ провести разведку боем. Об этом сообщил член главного совета местной администрации Владимир Рогов.

Он уже говорил, что на линии разграничения в Запорожье скапливается множество техники и личного состава ВСУ, что может свидетельствовать о скорой попытке наступления. Между тем, Минобороны России сообщает, что российские войска наносят массированные удары по резервам и подразделениям ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

