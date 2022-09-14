Огонь на армяно-азербайджанской границе почти прекратился – Минобороны

Минобороны Армении заявило, что огонь на границе с Азербайджаном практически полностью прекратился. В Ереване ожидают визит миссии ОДКБ 15 сентября. Представители блока должны оценить обстановку на границе двух стран.

Боевые действия там возобновились в ночь на 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. Ереван заявил об обстрелах юго-восточной границы, Баку обвинил соседа в минировании путей снабжения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

