Публичное прощание с Елизаветой II началось в Вестминстерском дворце. Людей стали пускать после литургии, на которой присутствовали члены монаршей семьи.

Желающие проститься начали собираться еще в понедельник. Сейчас очередь растянулась на четыре километра. Однако правоохранители предупреждают, что она может увеличиться в три раза. У желающих проститься с Елизаветой II есть четыре с половиной дня – Вестминстерский холл будет открыт до 19 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

