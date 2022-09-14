Протестующие в Ереване попытались сломать ворота парламента Армении. Однако они прекратили попытки, узнав, что внутри никого нет. При этом обстановка у зданий госведомств напряженная, соседние улицы перекрыты полицией, здания оцеплены.

В акции протеста участвуют тысячи человек. Они требуют отставки правительства после заявлений Николы Пашиняна о готовящемся мирном документе с Азербайджаном. Сам Пашинян уже обратился к протестующим и заверил, что договор с перспективой отказа от претензий на Карабах не подписывал и подписывать не собирается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

