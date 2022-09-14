Путин обсудил генсекретарем ООН зерновую сделку

Владимир Путин обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем реализацию зерновой сделки.

В телефонном разговоре Гутерриш заявил, что поддерживает снятие ограничений на поставки продуктов и удобрений из России. Более того, генсек ООН отметил, что мир рискует столкнуться с дефицитом еды в 2023-м году, если сейчас не решить проблему с удобрениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

