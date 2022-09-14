Новости последнего часа: стрельба на армяно-азербайджанской границе почти прекратилась

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Стрельба на армяно-азербайджанской границе практически прекратилась, заявил официальный представитель Минобороны Армении Арам Торосян.

Южный вестибюль станции "Профсоюзная" метро Москвы открыт после проверки, сообщили в столичном Дептрансе.

Карты "Мир" заработают на Кубе до конца года. Об этом сообщил министр туризма острова Хуан Карлос Гарсия Гранде.

