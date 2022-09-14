Миссия ОДКБ прибудет в Ереван 15 сентября

В Ереване ожидают приезд миссии ОДКБ 15 сентября. Об этом заявил глава МИД Армении. Представители ОДКБ должны оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе.

Минобороны Армении сообщало, что Азербайджан интенсивно обстреливал участок границы Сотк-Горис. Ранее заявляли об обстрелах двух населенных пунктов. Однако в Баку эти сообщения опровергли и заявили, что Ереван распространяет дезинформацию. Также в военном ведомстве Азербайджана заявляли, что армянские военные сами бьют по приграничным селам из гаубиц. Обе стороны также сообщали о потерях среди своих военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

