Новости часа: Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России.

25 новых приподнятых трамвайных платформ безопасности открыли в центре Москвы. Об этом сообщил Дептранс.

Компания Adidas передумала возвращаться на рынок РФ и запретила отгрузку товара. Об этом заявили в СМИ.