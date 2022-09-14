Приезд миссии ОДКБ в Ереван ожидают в четверг 15 сентября. Об этом заявил глава МИД Армении. Представители ОДКБ должны оценить обстановку на армяно-азербайджанской границе.

В Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан интенсивно обстреливает участок границы Сотк-Горис. Ранее заявляли об обстрелах населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. Однако в Баку опровергли эти сообщения и заявили, что Ереван распространил дезинформацию. Также в военном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские военные сами бьют по приграничным селам из гаубиц. Обе стороны также сообщали о потерях среди своих военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.