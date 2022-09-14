В МО Армении сообщили, что Азербайджан интенсивно обстреливает участок Сотк-Горис

В Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан интенсивно обстреливает участок Сотк-Горис. Ранее ереванские военные заявляли об обстрелах населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. Однако в Баку опровергли эти сообщения и заявили, что Ереван распространил дезинформацию.

Также в военном ведомстве Азербайджана заявили, что армянские военные сами бьют по приграничным селам из гаубиц. Обе стороны также сообщали о потерях среди своих военных.

Ранее Ереван обратился в ОДКБ, чтобы остановить конфликты на границе. В столице Армении у парламента прошли акции с требованием отставки премьер-министра страны. Часть протестующих провели у здания всю ночь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.