В Азербайджане опровергли информацию об обстреле армянских населенных пунктов

В Азербайджане опровергают информацию об обстреле армянских населенных пунктов. Там заявили, что Ереван распространяет дезинформацию.

Ранее Минобороны Армении обвинило азербайджанскую сторону в обстреле своих населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа. В военном ведомстве Азербайджана заявляют, что армянские военные сами бьют по приграничным селам из гаубиц. Обе стороны также сообщали о потерях среди своих военных.

Ранее Ереван обратился в ОДКБ, чтобы остановить конфликты на границе. В столице Армении у парламента проходят акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Часть протестующих провели у здания всю ночь. Противники премьер-министра считают, что он пытается пойти на территориальные уступки Азербайджану.

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