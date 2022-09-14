Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию в Николаевской области

Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.