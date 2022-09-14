Минобороны РФ показало нанесение ударов вертолетами Ка-52 по морскому десанту ВСУ

Минобороны опубликовало кадры уничтожения морского десанта ВСУ. Баржа с украинскими военными двигалась через Днепр в сторону Запорожской АЭС.

Их обнаружили военные летчики. С вертолета Ка-52 выпустили две управляемые ракеты "Вихрь". Наступающие силы ВСУ были уничтожены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.