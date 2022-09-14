Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле на границе. По информации ведомства, армия Азербайджана приняла ответные меры. Обе стороны также сообщили о потерях среди своих военных.

Ранее Ереван обратился в ОДКБ, чтобы остановить конфликты на границе.

А в столице Армении у парламента прошли акции с требованием отставки премьер-министра страны. Часть протестующих провели у здания всю ночь. Противники премьер-министра посчитали, что он пытается пойти на территориальные уступки Азербайджану. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.