Российские мотострелки сорвали попытку наступления украинской армии

Рота российских мотострелков сорвала попытку наступления украинской армии. Отряды боевиков несколько часов пытались штурмовать позиции военных РФ, однако раз за разом их отбрасывали назад, при этом уничтожив несколько единиц техники и два десятка бойцов.

При этом командир подразделения мотострелков получил ранение и командование на себя взял его заместитель. Несмотря на это, все атаки были успешно отражены. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.