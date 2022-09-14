Российские вертолеты Ка-52 уничтожили судно с морским десантом ВСУ

Экипажи российских вертолетов Ка-52 уничтожили судно с морским десантом ВСУ. По барже, на которой боевики пытались пересечь Днепр, были выпущены ракеты "Вихрь". Все они попали точно в цель.

После уничтожения противника боевые машины благополучно вернулись на базу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.