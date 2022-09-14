Новости мира: пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Как пишут СМИ, начальники погранслужб уже созвонились. Они решили, что ситуацию накалять нельзя, дальше планируют решать языком дипломатии.
В центре Еревана прошли антиправительственные митинги. На фоне обострения отношений Армении с Азербайджаном люди требовали отставки действующих руководителей. Тем временем в Организации договора о коллективной безопасности уже заявили, что отправят в зону конфликта делегацию, которая должна будет оценить текущее положение дел. Бои на армяно-азербайджанской границе начались около суток назад. Ереван и Баку обвинили в агрессии друг друга.
В Казахстане в небо поднялась группа истребителей ВВС страны. Но боевой вылет не связан с военными действиями. Звено истребителей встречало самолет Папы Римского Франциска. Он впервые прилетел в Казахстан. В международном аэропорту Нур-Султана понтифика ждал президент страны Касым-Жомарт Токаев. 14 сентября, как ожидается, Папа Римский примет участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. На форум приехали почти 100 делегаций из 50 стран.
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