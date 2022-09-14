Группа иностранных наемников прибыла в Донбасс

В Донбасс прибыла большая группа иностранных наемников. В администрации ДНР заявили, что группу вооруженных людей с офицерскими погонами заметили в Краматорске.

Предположительно, их прислали следить за тем, как украинские военные распоряжаются оружием и боеприпасами, присланными из стран НАТО. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.