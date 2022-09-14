Новым послом США в РФ впервые в истории может стать женщина

Новым послом США в России впервые в истории может стать женщина. По данным американских изданий, на работу в Москву могут перевести дипломата Линн Трейси, которая представляет интересы Вашингтона в Армении.

Опыт работы в России у нее есть, Трейси была заместителем руководителя посольства и даже получала за это почетную грамоту. Сообщается, что она прекрасно говорит по-русски и ориентируется в российской политике.

Ранее стало известно о том, что экс-посол США в России Джон Салливан завершил свою работу по семейным обстоятельствам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.