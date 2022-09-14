В США назвали армию РФ мощной силой, способной вести боевые действия в других частях света

В США назвали российскую армию мощной силой, которая способна вести боевые действия не только на Украине, но и в других частях света. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Также он пообещал, что Вашингтон в ближайшее время найдет еще денег на оружие для украинских боевиков. По данным СМИ, речь идет о 600 миллионах долларов, которые придется выложить американским налогоплательщикам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.