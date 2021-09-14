Зюганов встретился с представителями творческой интеллигенции России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с российскими писателями и другими представителями творческой интеллигенции. Мероприятие прошло в Доме Ростовых на Поварской улице.

"Мы сегодня здесь проводим встречу с творческой интеллигенции. Было опубликовано мое прямое обращение в печати, на сайте. И очень хотелось встретиться и выслушать их добрые пожелания. Это встречи традиционные. Мы регулярно проводим это, регулярно проводим встречи, вечера и творчески отмечаем даты вместе с "Русским ладом", – отметил Зюганов.

Также политик напомнил, что партия КПРФ продолжает настаивать на необходимости увеличения госфинансирования образования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.