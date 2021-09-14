Система "Справедливый наблюдатель" прошла всероссийское тестирование. Это проект партии "Справедливая Россия". Он представляет собой приложение, через которое партия готовит своих наблюдателей.

Во время тестирования во всех федеральных округах наблюдатели одновременно скачивали приложение, проходили в нем короткое обучение и попадали в систему мобильного наблюдения. Как заявили авторы проекта, тесты прошли успешно.

Выборы в Госдуму Восьмого созыва будут проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Зарегистрированы списки от 14 партий. Также в единый день голосования – 19-го сентября – должны пройти прямые выборы глав девяти регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.