Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

Москвичи подали более 2,3 миллиона заявлений для участия в онлайн-голосовании. Прием заявок прекратился в полночь.

Сейчас данные еще проверяют в ЦИК и ведомственных организациях. Среди поданных могут быть повторные заявки. Также специалисты должны сверить списки онлайн и офлайн избирателей. Каждый зарегистрированный сможет отдать свои голос только один раз. Об успешной регистрации можно будет узнать из СМС-сообщений. Те, кого включили в список онлайн-голосующих, на участках бумажные бюллетени получить не смогут.

Те, кто зарегистрировался на электронное дистанционное голосование, примут участие в акции "Выбираем Вместе" программы "Миллион призов". Они получают шанс выиграть призовые баллы, которые приравниваются к рублям.

Баллы можно потратить в магазинах и аптеках, на проезд, даже на ювелирные украшения и бытовую технику. Также есть суперпризы – это 100 машин и 21 однокомнатная квартира. Розыгрыши будут проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за акцией можно будет на телеканале Москва 24, а узнать результаты – на сайте ag-vmeste.ru. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.