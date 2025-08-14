Жители нескольких регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

В сентябре жители нескольких регионов России смогут проголосовать на выборах губернаторов, глав республик и областей в Москве. Для этого в столице организуют 14 участков. Каждый из них обеспечат видеонаблюдением, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Проголосовать можно будет с 12 по 14 сентября. Для участия нужно подать заявление через "Госуслуги" до 8 сентября включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.