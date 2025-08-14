Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 21:30

Политика

Жители нескольких регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

Жители нескольких регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

В сентябре жители нескольких регионов России смогут проголосовать на выборах губернаторов, глав республик и областей в Москве. Для этого в столице организуют 14 участков. Каждый из них обеспечат видеонаблюдением, сообщили в Мосгоризбиркоме.

Проголосовать можно будет с 12 по 14 сентября. Для участия нужно подать заявление через "Госуслуги" до 8 сентября включительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикагородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика