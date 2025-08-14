Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Еще один самолет Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Известно, что первый спецборт из аэропорта Внуково уже приземлился в Анкоридже. На его борту могла находиться одна из передовых групп, которые занимаются подготовкой саммита между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Российская делегация на саммите будет представительной. Путин по пути на Аляску также посетит один из регионов России.

