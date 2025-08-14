Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 августа.

Второй самолет Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску в преддверии саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Известно, что первый спецборт из аэропорта Внуково уже приземлился в Анкоридже. На его борту могла находиться одна из передовых групп, которые занимаются подготовкой саммита между президентами России и США.

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны. На родину вернулись 84 бойца, взамен Украине переданы 84 военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили с подконтрольной киевскому режиму территории в Белоруссию. Там им окажут первую психологическую и медицинскую помощь.

По факту атак ВСУ на объекты Ростова-на-Дону и Белгорода возбуждены дела о терактах, сообщил Следственный комитет. Украинские военные направили БПЛА со взрывчаткой на объекты гражданской инфраструктуры. В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения. В Белгороде пострадали три человека.

Читайте также
политикапроисшествиявидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика