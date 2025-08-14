Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 августа.

Второй самолет Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску в преддверии саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Известно, что первый спецборт из аэропорта Внуково уже приземлился в Анкоридже. На его борту могла находиться одна из передовых групп, которые занимаются подготовкой саммита между президентами России и США.

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны. На родину вернулись 84 бойца, взамен Украине переданы 84 военнопленных ВСУ. Российских бойцов доставили с подконтрольной киевскому режиму территории в Белоруссию. Там им окажут первую психологическую и медицинскую помощь.

По факту атак ВСУ на объекты Ростова-на-Дону и Белгорода возбуждены дела о терактах, сообщил Следственный комитет. Украинские военные направили БПЛА со взрывчаткой на объекты гражданской инфраструктуры. В результате в Ростове-на-Дону 13 мирных жителей получили различные ранения. В Белгороде пострадали три человека.