14 августа, 17:15

Политика

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдут в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Переговоры начнутся с беседы тет-а-тет 15 августа в 22:30 по московскому времени. После личной встречи лидеры проведут переговоры в составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком. По итогам саммита Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Центральной темой обсуждений станет урегулирование украинского кризиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

