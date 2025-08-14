Территорию удалось взять под контроль в результате атаки подразделений группировки войск "Центр". По словам военных экспертов, населенные пункты находятся неподалеку от Красноармейска (украинское название – Покровск. – Прим. ред.).

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок