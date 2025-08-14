Форма поиска по сайту

14 августа, 11:30

Политика

ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Территорию удалось взять под контроль в результате атаки подразделений группировки войск "Центр". По словам военных экспертов, населенные пункты находятся неподалеку от Красноармейска (украинское название – Покровск. – Прим. ред.).

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

