Таксистов в России хотят обязать проходить медосмотр и техосмотр под камерами

Таксистов могут обязать проходить медицинский осмотр и техосмотр под камерами. Депутаты Госдумы подготовили несколько вариантов поправок в закон, которые в случае принятия переложат основную ответственность на агрегаторов.

Они должны будут предоставить водителям возможность пройти все проверки и отправить видео в Госавтоинспекцию. Сейчас такие требования существуют, однако многие их не выполняют, особенно среди самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а нередко используются поддельные справки.

