14 августа, 07:15Политика
В Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход
В Госдуме предложили ввести базовый доход для всех россиян, чтобы у каждого были регулярные денежные выплаты.
По данным парламентариев, гражданам будут давать деньги вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
Депутаты отметили, что для этого нужно кардинально изменить кредитно-денежную политику в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
