14 августа, 07:15

Политика

В Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход

В Госдуме предложили ввести в РФ базовый доход

Новости мира: в Греции лесные пожары достигли города Патры

Российские военные заняли новые рубежи в районе населенного пункта Колодези в ДНР

Новости мира: акция протеста в поддержку главы Гагаузии прошла в Молдавии

В Госдуме предложили снижать пенсионный возраст за каждого ребенка

Евросоюз изменил правила въезда в объединение

Новости мира: МИД Кубы осудил убийство журналистов в Газе

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

ВС РФ ликвидировали точку запуска украинского БПЛА на краснолиманском направлении

Новости мира: в Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина переговорами

В Госдуме предложили ввести базовый доход для всех россиян, чтобы у каждого были регулярные денежные выплаты.

По данным парламентариев, гражданам будут давать деньги вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.

Депутаты отметили, что для этого нужно кардинально изменить кредитно-денежную политику в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

