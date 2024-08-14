Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 18:00

Политика

Новости мира: премьер-министр Японии покинет пост главы правительства после выборов

Новости мира: премьер-министр Японии покинет пост главы правительства после выборов

Новости мира: в США сообщили о хакерской атаке на предвыборный штаб Камалы Харрис

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии. Кисида снял свою кандидатуру на выборах, причиной тому послужило падения рейтингов правительства до рекордно низкого уровня.

Армия Израиля заявила о запуске Ливаном 15 снарядов по северу страны. В поселении Малькия объявили воздушную тревогу. В итоге снаряды упали на открытой местности, пострадавших нет. Ранее ВВС Израиля нанесли удары по двум ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана.

Тропический шторм "Эрнесто" обрушился на Карибский бассейн. Он приближается к Пуэрто-Рико. Пришлось закрыть школы и другие социальные учреждения. Спасатели заранее обошли дома – особое внимание уделяли пожилым людям в районах, подверженных наводнениям. Синоптики предупредили, что возможны подтопления и оползни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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