Новости мира: премьер-министр Японии покинет пост главы правительства после выборов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что покинет пост главы правительства после выборов председателя правящей Либерально-демократической партии. Кисида снял свою кандидатуру на выборах, причиной тому послужило падения рейтингов правительства до рекордно низкого уровня.

Армия Израиля заявила о запуске Ливаном 15 снарядов по северу страны. В поселении Малькия объявили воздушную тревогу. В итоге снаряды упали на открытой местности, пострадавших нет. Ранее ВВС Израиля нанесли удары по двум ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана.

Тропический шторм "Эрнесто" обрушился на Карибский бассейн. Он приближается к Пуэрто-Рико. Пришлось закрыть школы и другие социальные учреждения. Спасатели заранее обошли дома – особое внимание уделяли пожилым людям в районах, подверженных наводнениям. Синоптики предупредили, что возможны подтопления и оползни.

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