Новости мира: в США сообщили о хакерской атаке на предвыборный штаб Камалы Харрис

Предвыборный штаб Камалы Харрис заявил, что стал целью атаки неизвестных хакеров. Политтехнологи обвинили иностранцев, но каких именно – неизвестно. Сообщается, что атака была отражена. ФБР держит ситуацию на контроле.

Тем временем компания SpaceX анонсировала новую частную миссию Crew Dragon. Спонсором тура стал китайский предприниматель Чун Ван, компанию ему составят три специалиста по Арктике из Норвегии, Австралии и Германии. Полет пройдет над полюсами Земли. Кроме того, космические туристы намерены впервые сделать рентгеновский снимок за пределами планеты. Старт намечен на конец 2024 года.

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