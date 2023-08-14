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14 августа, 19:15

Политика

ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров ВСУ в зоне СВО

ВС РФ нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров ВСУ в зоне СВО

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Военные РФ нанесли удар по местам производства и хранения беспилотных катеров украинской армии, поразив все назначенные объекты. Как заявили в Минобороны, эти дроны ВСУ использовали для своих террористических атак.

В зоне СВО на южнодонецком направлении российские войска поразили до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские артсистемы M777 и французскую установку "Цезарь". На купянском направлении военные успешно отразили шесть атак и контратак противника. ВСУ здесь потеряли до 65 военных, две польские самоходки "Краб" и много другой техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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