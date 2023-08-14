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Политика

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 СМ в зоне СВО

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 СМ в зоне СВО

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На краснолиманском направлении российские штурмовики Су-25 СМ нанесли авиаудар по позициям ВСУ. По огневым точкам и блиндажам противника экипажи группировки войск "Центр" выпустили неуправляемые ракеты С-8.

Тем временем на купянском направлении российские военные закрепляются на позициях после нескольких дней продвижения. За сутки подразделения отразили шесть атак ВСУ у поселков Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.

Кроме того, у поселка Первомайское на донецком направлении поражен украинский пункт управления беспилотниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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