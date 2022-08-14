ВС РФ взяли под контроль село Уды под Харьковом

Российские вооруженные силы полностью освобождили село Уды Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточными ударами ВКС по пункту временной дисклокации 66-ой механизированной бригады в районе Дзержинского ДНР. В результате было уничтожено до 40 украинских солдат и 9 единиц военной техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.