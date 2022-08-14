Разведчики ЛНР уничтожили позицию ВСУ под Соледаром

Разведчики ЛНР уничтожили позицию украинских войск под Соледаром. Об этом рассказали сами бойцы. Для наблюдения и корректировки они использовали беспилотник, который зафиксировал момент уничтожения.

На кадрах видно, как противотанковая управляемая ракета попадает по укреплениям украинских войск, и выжившие солдаты спешно переходят на другую позицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.